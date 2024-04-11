عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل عالميا بتوقعات جديدة.. ماذا حدث اليوم؟

لا يزال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، رئيس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي تراقب الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي، يثير الجدل بين الحين والآخر، إذ يخرج بتصريحات حول حدوث الزلازل المُدمرة التي من شأنها تدمير الأرض.

وخلال الأيام الماضية، حذر فرانك هوجربيتس، من حدوث نشاط زلزالي في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، عبر حسابه على منصة «X».

وأكد في تحذيره من حدوث نشاط زلزالي، مدونًا: «كن في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل»، مشيرًا إلى أن كثير من الأشخاص سيشعرون بطنين الأذن، بسبب التأثير الكهرومغناطيسي القوي.

تحقق توقع العالم الهولندي

وربما لم تكن تنبؤات العالم الهولندي، مجرد توقعات، إذ تحقق تحذيره اليوم، بعدما ضرب زلزال قوته 5.7 درجة، منطقة شينجيانج في الصين، على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لما ذكره مركز «جي.إف.زد» الألماني لأبحاث علوم الأرض.

ووقع الزلزال في محافظة بايتشنج في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، شمال غربي الصين، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.

ما هو طنين الأذن الذي حذر منه العالم الهولندي؟

ووفقًا لما ذكره الدكتور محمد عبدالرحمن محمدين، استشاري أمراض السمع، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فإن طنين الأذن، هو شعور المُصاب بصوت صفارة، أو «وش، وزن» داخل الأذن، مصاحب بضعف سمع أو الشعور بالضوضاء، وقد يحدث بسبب مشكلات مفصل الفك أو الأسنان، أو وجود شمع متراكم في الأذن الخارجية.

ويحدث أحيانًا بسبب تيبس في عضمة بالأذن الوسطى، أو ضعف في الدورة الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر.