حدث ليلا| ظاهرة جوية تضرب مصر وتحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي.. عاجل

ظواهر جوية وتحذير من زلازل وحدوث طنين في الأذن، أحداث شهدتها الساحة العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، فضلا عن عدم ثبوت رؤية هلال شوال في 3 دول، ما جعلها ستحتفل بعيد الفطر اليوم بعدما احتفل به ملايين المسلمين حول العالم أمس وسط مظاهر الفرحة والبهجة في مختلف الدول.

ظاهرة جوية تضرب مصر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذّرت من التقلبات الجوية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما حذّرت المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لوجود ظاهرة تضرب سماء مصر، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أن هناك تحولا مفاجئا في درجات الحرارة، بعدما شهدت انخفاضا خلال الأيام الماضية لتعود إلى الارتفاع مرة أخرى.

تكّون شبورة مائية، هي الظاهرة الجوية التي حذّرت منها «الأرصاد»، حيث من المتوقع أن تصل إلى حد الكثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذير جديد من العالم الهولندي.. ماذا يحدث؟

تحذير آخر أطلقه عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، عبر حسابه على منصة «X»، قائلا إن الكثير من الأشخاص سوف يشعرون بحدوث شيء غريب في الأذن، مشير إلى أنه «في حال فاتك ذلك، فهذه هي هندسة الكواكب الحالية، التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية، قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين قوي في الأذن».

دول تحتفل بعيد الفطر اليوم

3 دول لم تثبت فيها رؤية هلال شوال ولم تحتفل بعيد الفطر يوم الأربعاء، وإنما ستحتفل به اليوم بحسب بيان مركز الفلك الدولي، وهي : «الهند وبنجلاديش وسلطنة بروناي»

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن غالبية مسلمي الهند سيحتفلون بحلول عيد الفطر اليوم الخميس، إلا أن مدينتا كارجيل وكيرالا أعلنتا ثبوت رؤية هلال شهر شوال الثلاثاء، واحتفلوا بالعيد الأربعاء، لتحتفل بذلك الهند بعيد الفطر على مدار يومين.