أحمد داش: شخصية حسين في مسار إجباري مختلفة عني تماما

قال الفنان أحمد داش، إن شخصية حسين في مسلسل «مسار إجباري»، المعروض ضمن الدراما الرمضانية لهذا العالم، كانت شخصية منفتحة على الدنيا ومحبة للحركة، لافتًا إلى أن هذا عكس شخصيته الحقيقية تمامًا، فهو أيضًا يتحرك كثيرًا ولكن بطريقته الهادئة والرزينة على عكس المسلسل تمامًا، وعبر عن سعادته بنجاح المسلسل وإعجاب الجمهور به.

وأضاف «داش»، خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على «ON»، أن مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحًا كبيرًا خلال رمضان العام الماضي، لافتًا إلى أن أحداث المسلسل كانت تدور حول قصة الأب الذي يبحث عن ابنه والابن الذي لا يعرف من هو والده، والفكرة كانت جميلة وممتعة.

محمد سامي يعطي كل شيء حقه

وأشار، إلى أن المخرج محمد سامي أعطى مساحة كبيرة لكل من شخصية الأب والابن مما جعل الجمهور يحب كلًا منهما، وأعرب عن حبه للتمثيل مع محمد رمضان، قائلا: «محمد رمضان تلقائي في طبيعته وشغله والدنيا معاه سهلة وبيطلع الكلام في المشهد حلو وواقعي وفي مكانه».