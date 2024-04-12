تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان مصر لمدة 96 ساعة.. نصائح مهمة لسلامتك

بعد تساقط أمطار متفاوتة على مختلف مناطق الجمهورية خلال أول وثاني أيام العيد، ما جّعل البعض يحتفل بعيد الفطر المبارك في المنزل وآخرون خرجوا بالآلاف إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة توخي الحذر خلال الـ96 ساعة المقبلة، وذلك لوجود ظاهرتين جويتين تضربان سماء مصر خلال هذه الساعات، رغم بدء تحسن حالة الطقس.

تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان مصر

هيئة الأرصاد الجوية، قالت في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، مؤكدة أن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئًا على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على كل الأنحاء ليلًا وفي الصباح الباكر.

ظاهرتان جويتان تضربان مصر بحسب بيان «الأرصاد»، تستمران حتى الثلاثاء المقبل، وهما الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان، وستكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والثانية هي نشاط الرياح، مطالبة قائدي السيارات بضرورة التوقف عن القيادة حال انعدام الرؤية.

نصائح للتعامل مع الشبورة

وخلال نشاط الرياح والشبورة الكثيفة يجب توخي الحذر أثناء القيادة، بحسب نصائح الإدارة العامة للمرور، التي أكدت أنه يجب الالتزام بالسرعة المنخفضة، ضرورة ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي تسير أمامك، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، واستخدام مساحات السيارة لتنظيف الزجاج وتحسين الرؤية.