تحذير من ظاهرة جوية تضرب سماء مصر في ثاني أيام العيد.. «خدوا بالكم»

تقلبات جوية تشهدها حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إذ نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لوجود ظاهرة تضرب سماء مصر في ثاني أيام العيد، بعدما شهد اليوم الأول سقوط أمطار على بعض المناطق.

تحذير من ظاهرة جوية تضرب سماء مصر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك تحولا مفاجئا في درجات الحرارة، بعدما شهدت انخفاضا خلال الأيام الماضية لتعود إلى الارتفاع مرة أخرى.

طقس ثاني أيام عيد الفطر، من المتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، لكنه سيكون مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من الأرصاد بشأن ظاهرة جوية

ظاهرة جوية ستضرب البلاد بحسب «الأرصاد»، وهي تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من الساعة 4 حتى 8 صباحا، وهي ما حذرت منه الهيئة، كما أنه يستوجب الحذر خلال القيادة على هذه الطرق، بحسب عبدالعال محمود، خبير القيادة لـ«الوطن»: «خدوا بالكم أثناء القيادة في الشبورة لعدم وقوع حوادث».

خبير القيادة، نصح ضرورة التأكد من صيانة السيارة قبل التحرك، وترك مساحة آمنة بين سيارتك والسيارة التي تسبقك لتفادي وقوع الحوادث في الشبورة، كما يجب القيادة ببطئ وتجنب السرعة خلال ساعات الشبورة.