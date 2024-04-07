لمدة 3 أيام.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات تمتد لأول أيام عيد الفطر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات إذ تشهد البلاد تأثير ظاهرة جوية تستمر لمدة 3 أيام حتى أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط تحذيرات للمواطنين ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بتوخي الحذر نظراً لوجود الأتربة العالقة.

حالة الطقس في مصر

ويشير بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظات إلى ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة «الأتربة الموسمية» وسط تحذيرات لكبار السن بعدم الخروج سوى للضرورة، وتنشط الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وذلك يوم الاثنين 8 أبريل

كما تنشط الرياح يوم الثلاثاء 9 أبريل في كافة محافظات الجمهورية تزاد حدتها في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات السواحل الشمالية الغربية، وفيما يتعلق بيوم الأربعاء 10 أبريل تنشط الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية.

أمطار غزيرة

وتتعرض المحافظات خلال الأيام القادمة إلى فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تصل إلى القاهرة الكبرى بداية من غداً مع تغيرات حادة في حالة الطقس، وتعرض البلاد إلى منخفض جوي

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الأيام المقبلة في المحافظات جاءت كالآتي:-

درجات الحرارة يوم الاثنين 8 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 9 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 10 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة