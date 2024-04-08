عاجل.. تحذير من ظاهرة جوية الآن.. أصعب الساعات

تحول الطقس فجأة من الحرارة إلى السحب والغيوم وعاصفة قوية ثم سقوط الأمطار، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعيها عبر «فيسبوك» من استمرار منخفض جوي متمركز على البلاد ويصاحبه الشعور بالبرودة، وهو ما يجعل الناس في التعليقات يفكرون في العودة إلى الملابس الشتوية خلال الحالة الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد لمدة 48 ساعة مع توصية «الأرصاد» بمتابعة تحديثات الطقس أولا بأول.

منخفض جوي وكتل هوائية

في تصريحات لـ«الوطن» قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا بالفعل نشهد مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مع وجود منخفض جوي آخر على سطح الأرض، عمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يتساقط معه أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية؛ يمتد من الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع وجود انخفاض مع درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية وبعض المناطق تكون أقل من معدلاتها بمعدل درجة لدرجتين تقريبا، مع نشاط نسبي للرياح يشعرنا بمزيد من انخفاض درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل لتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، والمنخفض مستمر اليوم وغداً بانخفاض درجات الحرارة، والأمطار غدا أقل، تمتد للقاهرة الكبرى مع نشاط نسبي للرياح.

طقس عيد الفطر مستقر

الأربعاء المتوقع أنه أول أيام عيد الفطر المبارك، متوقع معه استقرار نسبي في الأحوال الجوية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وبعض محافظات الوجه البحري، واستمرار درجات الحرارة أول أيام العيد أقل من معدلاتها الطبيعية بمعدل درجة إلى درجتين، والعظمى على القاهرة متوقع أن تكون يوم الأربعاء 25 درجة مئوية، ما يعني أنه مائل للدفء نهارا في شمال البلاد حار في المحافظات الجنوبية، مائل للبرودة مع ساعات الليل مع دخول الخميس الأجواء تتحسن تماما مع وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة ننصح المسافرين بتوخي الحذر منها.