«السياحة»: 35 ألف شخص زاروا منطقة آثار الهرم ثاني أيام العيد

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عدد الزوار الذين زاروا منطقة آثار الجيزة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أنهم نحو 35 ألف زائر من المصريين والعرب والسياح الأجانب.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد من زار منطقة القلعة الأثرية أمس بلغ نحو 6 الآف زائر من مختلف الجنسيات.

وشكلت وزارة السياحة غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 وحتى الأحد الموافق 14 إبريل الجاري.

حركة الزيارة الوافدة لمنطقة الهرم

وتفقد أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أمس الخميس، منطقة آثار الهرم، وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة الزيارة الوافدة للمنطقة في ضوء التوافد الكبير للحركة السياحية الذي تشهده المنطقة.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال جولته التفقدية التي قام بها أمس في منطقة آثار الهرم، أن المنطقة تعمل بكافة طاقتها لتوفير تجربة سياحية متميزة وأن العمل يجري على قدم وساق، في ظل تواجد مفتشي المنطقة وأفراد الأمن الذين يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه، الأمر الذي ساهم في عدم وجود أية مشكلات خلال اليوم الأول والثاني للعيد برغم ارتفاع نسبة أعداد الزائرين.

وقام الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والسياحية والمتاحف، بتفقد منافذ بيع التذاكر في منطقة آثار الهرم، حرصاً على تقديم تجربة سياحية مختلفة وميسرة وتفادي أية تكدسات، لاسيما بعد تشغيل 4 ماكينات خدمة ذاتية لشراء تذاكر الدخول في المنطقة الأثرية، وبلغت نسبة تجاوزت 20% من التذاكر المباعة في الأسبوع الأول من تشغيلها.

وقام الدكتور ضياء زهران، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، بزيارة لمنطقة آثار القلعة للاطمئنان على انضباط سير العمل وسلاسة الحركة السياحية في المنطقة والتزام مفتشي الآثار ومراقبي الأمن وأمناء الصرافة بالضوابط، لافتاً إلى توافد حركة الزيارة إلى المنطقة بشكل كبير في ثاني أيام العيد، حيث وصل عدد الزوار إلى حوالي 6000 زائر.