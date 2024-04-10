«السياحة» تحتفي بالعيد القومي لسوهاج.. مزيج الحضارة والتاريخ والجمال الطبيعي

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتاحف المصرية تحتفي اليوم بالعيد القومي لمحافظة سوهاج، الموافق 10 إبريل من كل عام، لافتا إلى أن اختيار هذا اليوم كعيد قومي للمحافظة جاء تخليدًا لذكرى انتصار أهالي سوهاج على الحملة الفرنسية في معركة جهينة عام 1799.

سوهاج مقصد سياحي مميز

أضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، فى بيان، أن محافظة سوهاج تعد مقصدا سياحيا مميزا يمزج بين الحضارة والتاريخ والجمال الطبيعي، يضم العديد من الآثار المصرية القديمة مثل معبد سيتي الأول بأبيدوس، ومعبد رمسيس الثاني بأخميم وتمثال الأميرة ميريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني ومعبد أتريبس الذي شيده ‏بطلميوس الثاني.

جامع الفرشوطي ومسجد العارف بالله

أشار القطاع إلى أن محافظة سوهاج بها مجموعة مميزة من الآثار المسيحية منها دير الأنبا شنودة الشهير بالدير الأبيض ‏ودير الأنبا بيشاي والأنبا بيجول الشهير بالدير الأحمر، كذلك عدد كبير من ‏الأديرة مثل أديرة أخميم: (دير الملاك - دير العذراء - دير الشهداء)، كما تضم العديد من ‏الآثار الإسلامية مثل الجامع العتيق يعرف باسم جامع الفرشوطي ومسجد العارف بالله ومسجد الأمير حسن بأخميم، والمسجد الصيني وحمام علي بك الكبيربجرجا .

أوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المحافظة تضم متحف سوهاج القومي الذى يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بضاحية مدينة ناصر بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن تصميم المتحف مستوحى من معبد سيتي الأول بأبيدوس على مساحة إجمالية تبلغ ن‏حو ‏5600 متر مربع.

متحف سوهاج القومي

أشار القطاع إلى أن متحف سوهاج القومي يضم مجموعة مميزة من القطع الأثرية جرى استخراجها من أماكن متفرقة في المحافظة تُسلط الضوء على جوانب مختلفة من الحياة في مصر القديمة.