شركات السياحة: إقبال جيد على برامج عمرة الـ7 أيام خلال شوال

كشف أحمد البراوي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن زيادة إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر شوال، عبر البرامج التي تبلغ مدتها نحو 7 أيام فقط، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين المصريين، باتت تفضل السفر لأداء مناسك العمرة من خلال هذه البرامج.

أسعار عمرة شوال

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه على عكس المتوقع، فإن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر شوال هذا العام جاء جيدا، لافتا إلى أن متوسط أسعار عمرة شوال الاقتصادية التي مدتها 7 أيام، يبلغ نحو 29 ألف جنيه، فيما بلغ متوسط عمرة شوال فئة الـ5 نجوم للمدة ذاتها، 44 ألف جنيه.

استصدار تأشيرات العمرة خلال شهر شوال تسير بشكل طبيعي

أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن عمليات استصدار تأشيرات العمرة خلال شهر شوال تسير بشكل طبيعي، نافيا ما تردد عن وجود سقف عددي لاستصدار التأشيرات، مشيرا إلى أن موسم العمرة لهذا العام، يسير بلا مشكلات وبشكل ناجح إلى الآن.