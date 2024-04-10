خبراء السياحة: انتعاشة في إشغالات الفنادق خلال عيد الفطر المبارك

أكد محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن متوسط نسب إشغالات فنادق الغردقة خلال إجازات عيد الفطر المبارك وبالتحديد، خلال الفترة من أمس وحتى نهاية الأسبوع الجاري، اقترب من 95%، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المصريين سافروا لقضاء الإجازة بمدينة الغردقة، تزامنا مع وجود أعداد جيدة من السياح جاءوا لقضاء إجازة بالمدن السياحية في البحر الأحمر.

نسب إشغال فنادق شرم الشيخ

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن فنادق شرم الشيخ سجلت نسب إشغالات بلغت أكثر من 80% خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن غالبية نزلاء فنادق المدينة خلال تلك الفترة من المصريين، موضحا أن المنشآت الفندقية بشرم الشيخ قدمت عروضا سعرية مميزة استطاعت من خلالها جذب أعداد جيدة من السياح المصريين.

نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة خلال عيد الفطر المبارك وصلت 90%

وأوضح محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة خلال عيد الفطر المبارك، وصلت إلى نحو 90%، مرجعا ارتفاع نسب الإشغال بالعاصمة إلى قدوم عدد جيد من السياح العرب لقضاء تلك الفترة في مصر.