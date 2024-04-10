شركات السياحة: تقديم وجبتين غذائتين للحجاج يوميا في فنادق مكة والمدينة

كشف مصدر في غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّ هناك خدمات اختيارية جديدة تتعاقد عليها شركات السياحة لتقديمها للحجاج خلال موسم الحج، وتشمل وجبتين يوميا لحجاج المستوى الاقتصادي «بري واقتصادي طيران» خلال فترة إقامتهم في فنادق مكة والمدينة المنورة «فطار - عشاء» أو «إفطار وغداء»، فضلا عن تحسين الأتوبيسات التي تنقل الحجاج من فنادق مكة إلى المشاعر المقدسة لتكون بنظام الردين بدلا من رد واحد.

خدمات اختيارية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الخدمات الاختيارية سيتم توقيع تعاقد بها بين شركات السياحة والحاج، على أن تطرح الخدمات وفق السعر الرسمي الذي تم التعاقد عليه دون فرض أي رسوم إضافية على حجاج السياحة.

سداد كامل قيمة استئجار الأراضي المقام عليها المخيمات

وأشار المصدر إلى أنّ العديد من شركات السياحة لا زالت تقوم حتى الآن بتحويل قيمة تعاقدات الحج داخل السعودية، وتشمل السكن والانتقالات الداخلية، موضحا أنّ الشركات انتهت من سداد كامل قيمة استئجار الأراضي التي ستقام عليها مخيمات الحجاج بمنى وعرفات.