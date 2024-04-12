مفاجأة للأهلي تحبط مخطط مازيمبي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. عاجل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي الأهلي ومازيمبي الكونغولي والتي ستقام في ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي في الكونغو الديمقراطية، وذلك بكون المباراة تقام في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة من عصر يوم السبت 20 أبريل الجاري.

موعد المباراة عصرًا سبب حالة من القلق والتخوف لدى جماهير النادي الأهلي، وذلك بسبب التخوف حالة الطقس وإمكانية أن تكون درجات الحرارة مرتفعة خلال أحداث المباراة، وتؤثر على اللاعبين.

وكان النادي الكونغولي قد اختار إقامة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرً،وذلك لاستغلال حالة ارتفاع درجات الحرارة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

مفاجأة في حالة الطقس للأهلي

وكشفت توقعات الأرصاد في مدينة لوبومباشي التي تستضيف المباراة عن مفاجأة تصدم نادي مازيمبي بعد تحديد موعد المباراة بأن درجة الحالة في توقيت المباراة ستكون 28 درجة مئوية بينما نسبة الرطوبة متوسطة بنسبة 54%.

ووفقًا لخبراء الأرصاد فإنه سيكون هناك احتمالية لهطول المباراة ونشاط للرياح بدرجة خفيفة تصل إلى 9 كم/ساعة، وأن الأجواء ستكون غائمة ولن تكون الشمس ساطعة كما هو المعتاد خلال أغلب الوقت مما يمنع ارتفاع درجات الحرارة على لاعبي الأهلي.

صدمة في مازيمبي بسبب توقعات خبراء الأرصاد

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد للطقس وقت المباارة لتمثل صدمة لنادي مازيمبي باستغلال ارتفاع درجات الحرارة خلال المباراة، مما يجعل الكفة متعادلة بإقامة المباراة عصرًا أو مساءً.