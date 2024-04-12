كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري الحكومي، بطاقات بنكية متنوعة من بينها بطاقة ميزة التي تعد أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، تعمل على السداد الإلكتروني لمدفوعات الشخص لكافة المعاملات المالية محليا وكذلك الحكومية.

ونرصد في السطور التالية تقاصيل بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، كما يمكن الحصول عليها من البنوك المصرية المتنوعة.

كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

- يمكن استقبال وصرف الحوالات بالجنية المصري بدون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك.

- يمكن السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للأهلي أو أي ماكينات لبنوك أخرى التي تحمل علامة 123.

- متوفر ببطاقة ميزة تقنية اللاتلامسية.

- يمكن استخدامه في خدمات الإنترنت البنكي.

- إمكانية استخدامها بخدمات محفظة الهاتف المحمول سواء لدفع الفواتير أو شحن الرصيد وغيرهما.

- يمكن شراء بها السلع والحصول على الخدمات التجارية من خلالها.

كيفية الحصول على بطاقة ميزة

وللحصول على بطاقة ميزة، يحتاج البنك الأهلي المصري صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الذي يحتوي على الرقم القومي، ومن خلال زيارة الفرع.