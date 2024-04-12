فيلم شقو لعمرو يوسف يحقق إيرادات 8 ملايين جنيه في عيد الفطر

حقق فيلم شقو نجاحاً كبيراً بالمركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة خلال يومين عرض في عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم شقو بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات فيلم شقو منذ يومين وصلت إلى 8 ملايين جنيه خلال فترة عيد الفطر المبارك، وأتوقع للفيلم أن يحثث نجاحاً كبيراً خلال الأيام المقبلة.

أحداث فيلم شقو

فيلم «شقو» الذي تعتمد أحداثه على الكوميديا في إطار من الأكشن، والعمل مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، وبسبب اتجارهما في الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات.

أبطال فيلم شقو

وتحت قيادة المخرج كريم السبكي، جمع عدد من الأبطال منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان أحمد فهمي، والعمل من تأليف وسام صبري.