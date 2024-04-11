فيلم شقو يقترب من 7 ملايين جنيه إيرادات في أول أيام عيد الفطر المبارك

استطاع الفنان عمرو يوسف أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض بفيلمه الجديد شقو، الذي ينافس حالياً بدور العرض.

إيرادات فيلم شقو بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم شقو حقق أمس 6 ملايين و858 ألف جنيه، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

أحداث فيلم شقو

فيلم «شقو» الذي تعتمد أحداثه على الكوميديا في إطار من الأكشن، والعمل مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، وبسبب اتجارهما في الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات.

أبطال فيلم شقو

وتحت قيادة المخرج كريم السبكي، جمع عدد من الأبطال منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان أحمد فهمي، والعمل من تأليف وسام صبري.