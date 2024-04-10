عمرو يوسف عن فيلم «شقو»: استغرق تحضيره 3 سنوات حتى يخرج بشكل جيد

كشف الفنان عمرو يوسف، عن كواليس تحضير فيلم «شقو»، الذي ينافس به في موسم عيد الفطر الحالي؛ إذ طرح في جميع السينمات بمصر والوطن العربي، ليلة أمس.

عمرو يوسف يكشف تحضيره لفيلم شقو

وقال عمرو يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بطرح فيلم «شقو» في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي؛ لأنهم بذلوا جهدا كبيرا في التصوير، إذ بدوأ التحضير منذ 2021، والعمل طرح في 2024، وكل هذة المدة لأنهم كانوا يريدون خروج الفيلم بشكل جيد يليق بالجمهور.

وشدد على أن المخرج كريم السبكي لم يبخل بجهده تماما، لخروج المشروع بشكل جيد، كما أنه يعتبر نفسه حسن الحظ، بسبب العمل مع كوكبة النجوم الكبار المشاركين في العمل.

تفاصيل فيلم شقو

وفيلم «شقو» تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة، ويحدث وراءها تبعات خطيرة.

ويشارك في فيلم «شقو» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، ويسرا، ووليد فواز، ومحمد جمعة.