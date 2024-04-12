أغنية واحشاني لخالد سليم تحققق 113 ألف مشاهدة على يوتيوب

حقق الفنان خالد سليم نجاحاً كبيراً بكليبه الأخير واحشاني، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب منذ يوم واحد فقط.

خالد سليم يحقق 113 ألف مشاهدة

ووصلت مشاهدات كليبة واحشاني لخالد سليم مايقرب من 113 ألف مشاهدة، وذلك بعد الانتهاء من تحضيرات الكليب خلال الفترة الماضية، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا ومن ألحان كريم أسامة.

خالد سليم يرد على شائعات عمليات التجميل

وخرج خالد سليم عن صمته، ونشر فيديو يجمع بين صورتين له في الماضي والحاضر، وهو يخضع لتدريبات شاقة في «الجيم»، وأعاد نشر تعليق مضمونه: «مين ده هو خالد سليم عامل عملية تجميل ده كل ملامحه متغيرة»، فيما اكتفى بالرد بـ«إموشنات تضحك».

ومن آخر أغنيات خالد سليم التى قدمها أغنية بعنوان «مين ده؟»، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج آلاء لاشين.