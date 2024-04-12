سافيو نجم الأهلي السابق يقود بوليفار للفوز على ميلوناريوس بليبرتادوريس

قاد برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي السابق، بوليفار البوليفي الحالي، فريقه للفوز على ميلوناريوس الكولومبي بنتيجة 3-2 على ملعب «هيرناندو سيليس» في اليوم الثالث والأخير من الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في «كوبا ليبرتادوريس»، بإحرازه الهدف الثالث.

وأحرز أهداف بوليفار البوليفي بالإضافة لهدف برونو سافيو الذي أحرزه في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، كل من خوسيه ساجريدو وشيكو في الدقيقتين 3، 10 على التوالي من أحداث الشوط ذاته.

وفي المقابل، سجل أهداف ميلوناريوس الكولومبي، ليوناردو كاسترو لاعب الفريق في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 75 من ضربة جزاء.

حالتا طرد.. وإصابة لاعب بوليفار

وشهدت الدقيقة 25، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء بشكل مباشر بوجه يومار روشا، لاعب بوليفار، لارتكابه خطأ ضد دانييل رويز، لاعب الفريق الكولومبي.

وفي الدقيقة 83، أجرى بوليفار البوليفي، تبديل اضطرارى بنزول إرفين فاكا مكان راميرو فاكا بسبب الإصابة.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حصول ديلفين ألفونزو، لاعب ميلوناريوس، البطاقة الحمراء مباشرة لتدخله العنيف مع برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي السابق، بوليفار الحالي.

خسارة بوتافوجو أمام ليجا دي كيتو

وفي مباراة أخرى، خسر بوتافوجو البرازيلي، أمام ليجا دي كيتو الإكوادوري، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب ليساندرو الزجاراي، بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق صافرة بدء الشوط الأول للمباراة التي جمعت بين الفريقين على «ملعب رودريجو باز ديلجادو» بالمجموعة الرابعة في بطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وشهدت الدقيقة 15، إجراء ليجا دي كيتو، تبديل اضطراري بنزول جابرييل فيلاميل مكان ماركو أنجولو بسبب الإصابة.