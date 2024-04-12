ريفربليت يفوز على ناسيونال بهدفين نظيفين في «كوبا ليبرتادوريس»

فاز ريفربليت الأرجنتيني، فحر اليوم، على نظيره ناسيونال الأوروجوياني بهدفين دون رد على ملعب «ماس مونومنتال» ضمن منافسات المجموعة الثامنة، بدور المجموعات لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وافتتح كلاوديو إيشيفيري، لاعب ريفر بليت، التسجيل في الدقيقة 15، بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء من أسيست من زميله ميجيل بورخا، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس ناسيونال.

هدف ريفربليت الثاني

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عزز فاكوندو كوليديو، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، تقدم فريقه بهدف ثان، بتسديدةمن داخل منطقة منطقة الجزاء من أسيست من زميله إيسكوييل باركو، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لمرمى ناسيونال.

وبهذه النتيجة، تصدر ريفربليت، المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما احتل ناسيونال المركز الثالث ب3 نقاط بفارق الأهداف عن ليبرتاد البارجوياني، صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط.

وأمس الأول الأربعاء، وفي إطار المجموعة الثامنة، فاز ليبرتاد البارجوياني، على نظيره ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي بمدنتيجة 3-0 على ملعب «تيجو لا هويرتا».