بالميراس يفوز على ليفربول بثلاثة أهداف في «كوبا ليبرتادوريس»

فاز بالميراس البرازيلي، على نظيره ليفربول الأوروجوياني بنتيجة 3-1 على ملعب «أليانز باركي» بالمجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وافتتح جان بيير روسو، لاعب ليفربول الأوروجوياني، التسجيل بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صافرة بدء الشوط الأول، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس بالميراس، وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» تم احتساب الهدف.

وبعد مرور 18 دقيقة من انطلاق صافرة بدء الشوط الأول، أجرى ليفربول الأوروجوياني تبديل اضطراري بنزول إجناسيو رودريجيز يدخل في مكان ميجيل ساموديو.

أنيبال مورينو لاعب بالميراس بسجل التعادل

وفي الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل أنيبال مورينو لاعب بالميراس، هدف التعادل برأسية من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس ليفربول على إثر ركلة ركنية نفذها زميله رافائيل فيجا من على الزاوية اليسرى لمرمى ليفربول.

¡Cabezazo perfecto! Aníbal Moreno marcó el empate parcial para @Palmeiras en la primera victoria de su equipo en el Grupo F.#GloriaEterna pic.twitter.com/Jk8PV0ZMCp — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 12, 2024

وحرم القائم الأيمن لمرمى ليفربول، تسجيل هدف ثان بتسديدة خوسيه لوبيز، لاعب بالميراس بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58، سجل خوسيه لوبيز، لاعب بالميراس، هدف فريقه الثاني بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، على إثر تمريرة حاسمة من رافائيل فيجا، لتسكن الكرة منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 66، سجل إستيفاو، لاعب بالميراس، هدف بالميراس الثالث، برأسية من منتصف منطقة الجزاء هلى إثر تمريرة عرضية من رافائيل فيجا، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى ليفربول.