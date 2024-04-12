بطعم الفوز.. أليانزا الكولومبي يتعادل مع كروزيرو في «سود أمريكانا»

تعادل أليانزا الكولومبي، في مباراة مثيرة مع كروزيرو البرازيلي، بنتيجة 3-3 على «ملعب مينيراو» ضمن مباريات المجموعة الثانية، في بطولة «سود أمريكانا».

وأحرز أهداف كروزيرو كل من لوكاس روميرو، زي إيفالدو، وماتيوس بيريرا، في الدقائق 7، 12 و19 على التوالي، فيما سجل إيمرسون باتالا، لاعب أليانزا الكولومبي، هدفين في الدقيقتين 53، 79، وخيسوس فيجيروا في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى، فاز كوكيمبو أونيدو التشيلي، على نظيره سبورتيفو لوكوينو البارجوياني، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب أندريس شافيز في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول للمباراة التي استضافها ملعب «فرانسيسكو سانشيز روموروسو» بالمجموعة الثامنة، في بطولة «سود أمريكانا».

وشهدت الدقيقة 79، إجراء كوكيمبو يونيدو، تبديل اضطراري بنزول برونو كابريرا مكان إلفيس هيرنانديز بسبب الإصابة.

كويابا البرازيلي يفوز على ميتروبليتانوس الفنزويلي

وخسر ميتروبليتانوس الفنزويلي أمام نظيره كويابا البرازيلي بنتيجة 0-2 على ملعب «أوليمبيكو دي لا سيوداد أونفرسيتاريا» ضمن المجموعة السابعة في بطولة «سود أمريكانا».

وأحرز هدفا كويابا البرازيلي، ديفرسون. لاعب الفريق في الدقيقتين 4 و 43 «ضربة جزاء» على التوالي.

وفي الدقيقة 56، أجرى كويابا تبديل اضطرارى بنزول جوناثان كافو مكان ديريك لاسيردا بداعي الإصابة. وفي الدقيقة 83، خرج والتر أروجو، لاعب ميتروبليتانوس، بسبب الإصابة ونزل مكانه أنجيلو لوسينا.

وفاز لانوس الأرجنتيني على نظيره ديبورتيفو جارسيلاسو البيروفي بهدفين مقابل هدف على ملعب «سيوداد دي لانوس» بالمجموعة السابعة في بطولة «سود أمريكانا».

وأحرز أهداف لانوس كل من فيليبي بينا بيافور، والتر بو في الدقيقتين 26، 63 على التوالي، بينما سجل اللاعب بابلو ايروستس، هدف ديبورتيفو جارسيلاسو الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

¡La volea del 9!



Walter Bou selló la primera victoria de @clublanus en el Grupo G de la CONMEBOL #Sudamericana . #LaGranConquista pic.twitter.com/yb4Ds75dtN — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 12, 2024

ولعب ديبورتيفو جارسيلاسو منذ الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول ب10 لاعبين أثر طرد لاعب الفريق لويس أوروتي، بحصوله على البطاقة الحمراء. لارتكابه خطأ صد فيليبي بينا بيافور لاعب لانوس.