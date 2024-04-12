فوز «حاسبات القاهرة» بالمركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في مسابقة «الأمن السيبراني»، والتي عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل مسابقة الأمن السيبراني

وهنأ «الخشت» الطلاب الفائزين بالمركز الأول في المسابقة لتميزهم وتفوقهم وحصولهم على المركز الأول؛ حيث ضم الفريق كلا من محمد جبر، وأحمد ممدوح، وزياد حسن، وأحمد تمام، وعادل منير، لافتًا إلى أن الفريق سيمثل مصر في التصفيات العربية لمسابقة «Cyber Champions» التي ستقام في شهر نوفمبر، بمشاركة فرق من قطر، والكويت، والسعودية، وسلطنة عمان.

وأكد «الخشت»، أن جامعة القاهرة تحرص على تقديم الدعم الكامل لطلابها وتشجيعهم ومتابعتهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، والذي ينعكس على تميزهم في مختلف المجالات، ودعم قدرتهم على المنافسة بقوة وكفاءة في جميع المسابقات التي يشاركون فيها، بما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في تقديم مواطن مؤهل للمشاركة الفعالة في تنمية مجتمعه وبناء الجمهورية الجديدة.

مشاركة ألف طالب في المسابقة

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن مسابقة الأمن السيبراني تمت على مستوى طلاب جامعات مصر وهي تؤهل إلى مسابقة إقليمية عربية، لافتًا إلى أن المسابقة شارك فيها أكثر من ألف طالب تلقوا دورات تدريبية مُسبقة بالتعاون مع شركة ZINAD IT وخبراء المجال على منصة مهارة-تك في مجال الأمن السيبراني للمبتدئين، وتضمن التدريب عدة مواضيع، بما في ذلك الأمن السيبراني، وهجمات ومفاهيم حول الشبكات، وهجمات الويب ومفاهيمه، والطب الشرعي، والتشفير، والهندسة العكسية.