الأوراق المطلوبة لعودة المعاش قبل بلوغ الابن السن القانونية

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من الأوراق التي يجب على الشخص المُستفيد من معاش المؤمن عليه تقديمها إذا تم وقف صرف المعاش أو قطعه عنه قبل بلوغ السن القانونية الذي يُفترض فيه قطع المعاش.

ويتم وقف صرف المعاش وفقًا لبلوغ الابن السن القانونية، ولكن إذا تم قطع المعاش قبل بلوغ السن يتم تقديم عدد من الأوراق للهيئة حتى يتم الصرف مرة أخرى.

وقف صرف المعاش

وهناك عدد من الأشخاص المستفيدين عند عدم تقديم الإقرار السنوي للهيئة يتم وقف صرف المعاش حتى قبل بلوغ السن القانونية 26 عاما إذا كان الشخص يستكمل دراسته الجامعية، و24 عاما إذا كان حصل مؤهل متوسط التعليم الفني»، وإذا لم يكمل الطالب دراسته يتم وقف المعاش عند سن الـ21 عاما.

الأوراق المطلوبة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة من الابن المستفيد من معاش الأب إذا تم قطعه قبل أن ينهي دراسته.

1- تقديم إفادة من الجامعة التي يدرس بها والفرقة المقيد بها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- تقديم برنت عام.

3- تقديم برنت خاص.

تقديم برنت حكومي، وذلك للتأكد من أنه غير مؤمن عليه من أي جهة حكومية أو خاصة.