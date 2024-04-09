كيفية استخراج بيان معاش من موقع التأمينات الاجتماعية؟.. خطوات سهلة

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للمواطنين المُؤمن عليهم والمستحقين للمعاش عددًا من الخدمات للتسهيل عليهم ومن بين ذلك استخراج بيان معاش من على موقع الهيئة.

استخراج بيان المعاش

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية استخراج بيان المعاش من على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

في البداية يدخل الشخص على موقع الهيئة من خلال الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/.

يختار الشخص خدمة استعراض المعاشات المُستحقة للمستفيد.

يتمّ الضغط على بدء الخدمة.

وبعد ذلك يسجل الشخص الدخول مع إضافة البيانات المطلوبة منه.

بعد ذلك تظهر النتيجة بالكامل للشخص الذي يرغب في استخراج بيان المعاش.

كما أتاحت الهيئة أيضًا إمكانية استخراج برنت تأميني من خلال الموقع بعد إتباع عدد من الخطوات الآتية:

في البداية يدخل الشخص الذي يرغب في استخراج برنت تأمينات على الموقع الخاص بالهيئة من خلال الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

ينقر الشخص بعد ذلك على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

بعد ذلك يختار الخدمة، وإدخال الرقم القومي الخاص به.

يختار الشخص الاسم الأول للأم وكتابته باللغة العربية، وبعدها يتم النقر على «أنا لست روبوت» وإرسال الطلب الخاص به.

بعد إتمام كل تلك الخطوات سيظهر الرقم التأميني الخاص بالشخص الذي يرغب في استخراجه.