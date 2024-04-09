هل يعد الإرهاق أو الإجهاد إصابة عمل مُستحقة للمنحة؟.. «التأمينات» تجيب

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة حالات لها الحق في الحصول على منحة، باعتبار إصابتهم نتيجة العمل تحول بينهم وبين أداء أعمالهم.

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل

ووفقًا للمادة 145 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، ما يأتي:

1- ألا يكون المصاب قد بلغ سن الشيخوخة.

2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه، سواء بدل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره.

3- أن يكون المجهود الإضافي ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد، يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.

4- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.

5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.

6- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.

7- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:

أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات أكلينيكية واضحة.

ب- الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.

8- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور الحالة مرضية سابقة.

ويراعى أن من ثبت إصابته بأي من مرضى الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا يتم تكليفه بأي أعمال إضافية من جهة عمله، ولا يقبل ملف إصابة جديدة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق.