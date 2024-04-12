أمين الفتوى: الروح سر إلهي في جسد الإنسان ووزنها جرام واحد

روح الإنسان من الأسرار الربانية التي تخفى عن العباد، لا ترى ولكن يرى أثر خروجها من الجسد، وهو ما جعل الناس يبحثون عن شكل الروح ووزنها وماهيتها، وخلال السطور التالية نكشف لكم تفاصيل ذلك.

الروح سر من أسرار الجسد

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن روح الإنسان عبارة عن سر يسري في جسد الإنسان كما يسري الماء في العود الأخضر، وهناك تجربة أجراها عالم فرنسي لمعرفة وزن روح الإنسان، حينما كان وزيرا للصحة في فرنسا وقت انتشار مرض السل وتعدد حالات الوفاة، مكتشفا أن وزن الروح يساوي 1 جرام، وهذا ما رصده أيضا الشيخ الأزهري، عبدالحليم محمود، في كتابه «وازن الأراوح» لأنه كان يجيد اللغة الفرنسية.

وزن الروح يساوي 1 جرام

وأوضح أمين الفتوى، في تصريحات له، أن العالم الفرنسي تمكن من معرفة وزن الروح من خلال وزن جسد الإنسان وهو على قيد الحياة، ثم إعادة وزنه بعد خروج الروح ليكتشف أن الفارق جرام واحد تقريبا، لافتا إلى أن الروح تخرج من القدم أولا ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحد للحياة.