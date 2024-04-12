ناقد فني: دراما «المتحدة» في رمضان حظيت بإشادة الجمهور والنقاد

قال عصام زكريا، الناقد الفني، إنَّ الأعمال الدرامية والمسلسلات التي عُرضت في الموسم الرمضاني 2024 من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حظيت على إشادات الجمهور والنقاد من حيث المستوى الفني والتنوع في الأفكار.

وأضاف «زكريا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «تنوع الدراما الرمضانية ساهم في عودة الدراما المصرية لمكانتها، لتلقى الأعمال الفنية التي عرضت في شهر رمضان ومن إنتاج الشركة المتحدة، صدى جيد لدى الجمهور نتيجة عوامل الصناعة من إبهار وتقنيات تصوير».

«زكريا»: عناصر عديدة ساهمت في نجاح مسلسل الحشاشين

وتابع: «الدراما والسينما دائماً خلفهما صناعة تعمل وجيش كامل يعملون خلف الكاميرا، بدءاً من الكتابة وتطويرها، وصولاً إلى أداء الممثلين، وجميعها عناصر مهمة لنجاح العمل الفني، كما أنَّ التمثيل أحد عناصر العمل الفني بل وهو نتاج عناصر أخرى والممثل وحده مهما بلغت موهبته لا يستطيع أن يؤدي أداء جيد دون تكامل كافة العناصر ومنها الإخراج».

وأكد أنَّ مسلسل «الحشاشين» متوافر به كل العناصر ووصل للتكامل والتناغم أو الهارموني لأنَّ العمل الفني أو الدراما مثل «المزيكا» لو أحد عناصرها «نشاذ» سيفسد العمل كله و«يعكنن على المشاهد»، والتناغم كان واضح للغاية في الحشاشين بدءاً من الكتابة والفكرة والحبكة والحوار وغيرها ليتميز في موسم رمضان.