بعد خطبتهما في كامل العدد +1.. ما حقيقة ارتباط صدقي صخر وجيهان الشماشرجي؟

حقق أبطال مسلسل كامل العدد +1 في الموسم الرمضاني المنقضي نجاحا كبيرا، متصدرين مؤشرات البحث في موقع جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وحظى مشهد خطوبة صدقي صخر وجيهان الشماشرجي خلال أحداث المسلسل على تفاعل كبير من الجمهور.

وبعدما نشرت الفنانة جيهان الشماشرجي صور خطبتها على الفنان صدقي صخر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقة «منتظرينكم بالفرح في قاعة اللؤلؤة»، وهو ما جعل الجمهور يبارك لهما على وجود علاقة عاطفية حقيقية بينهما.

حقيقة خطوبة صدقي صخر وجيهان الشماشرجي

من جانبه، كشف الفنان صدقي صخر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما حدث كان خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1 فقط، وأنهما تجمعهما علاقة صداقة قوية في الواقع منذ سنوات وهو ما جعل المشاهد تبدو حقيقية، ولكنها داخل سياق المسلسل فقط، لافتًا إلى أن والده تواصل معه أيضًا ليسأله عن حقيقية الأمر، ضاحكًَا «أبويا كلمنى وفاكر إني خطبت فعلا، وقالي أنت مجنون وتعملها».

أحداث وأبطال مسلسل كامل العدد +1

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد +1، حول الزوجين أحمد الذي يجسده الفنان شريف سلامة، وليلي التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل زواجهما في مرحلة من الخطر ليهدد حياتهما بالانفصال وتزداد مشكلاتهما خاصة مع تطور حياة أبنائهما، لتبدأ المغامرات من أجل إنقاذ ذلك الزواج.

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، ميمي جمال، أحمد جمال سعيد، وآخرين من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر.