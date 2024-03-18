مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.. صدقي صخر يخون جيهان الشماشرجي

شهدت أحداث حلقة مسلسل كامل العدد +1، ظهور كريم «صدقي صخر» وهو يودع إنجي «جيهان الشماشرجي» بسبب ظروف سفره للخارج في عمل.

مفاجأة جيهان الشماشرجي لـ صدقي صخر في كامل العدد + 1

وتحاول إنجي عمل مفاجأة لكريم تحت منزله قبل سفره ولكنها تكتشف أنه يخرج مع فتاة من منزله ويوصلها لسيارته، فهل يخون صدقي صخر إنجي؟

يذكر أنه خلال الحلقات الماضية جاءت ردود أفعال الجمهور إيجابية حول مدى روعة كريم «صدقي صخر» وكيف يكون رجلا مثاليا بهذا الشكل؟

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1

ويشارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هي مسلسل كامل العدد + 1 الذي يعرض على قناة On ومنصة شاهد ومسلسل فراولة على قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار.

ويقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + 1 شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم؛ أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

مشاركة صدقي صخر في مسلسل فراولة

ويشارك في مسلسل فراولة بشخصية إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة أحدث أعمال صدقي صخر بشخصية لطفي عبود واحتل رقم 1 في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبدالتواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

مشاركة فيلم أنف وثلاثة عيون

كما عرض مؤخرا لصدقي صخر، فيلم أنف وثلاث عيون، بدور العرض المصرية والعربية، والمأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، وهو من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.