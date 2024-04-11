شاركت في الموسم الرمضاني بـ3 مسلسلات.. من هي جيهان الشماشرجي؟

منذ إطلالتها الأولى على الكاميرا استطاعت الفنانة جيهان الشماشرجي خطف الأنظار بسبب ملامحها الجميلة والأداء السلس الذي تقدمه، فضلا عن التنوع في اختيار أدوراها، وشاركت الفنانة خلال الموسم الرمضاني المنتهي بـ3 شخصيات مختلفة جعلتها تأخذ حيزا كبيرا من إعجاب الجمهور، وأبرزت موهبتها الفنية إذ أحبها الجمهور في «شروق» بمسلسل جودر أمام ياسر جلال، وخطفت الأضواء بظهورها في مسلسل «الحشاشين»، وتعاطفت معها الفتيات في «كامل العدد +1».

معلومات عن جيهان الشماشرجي بعد مشاركتها بـ3 مسلسلات في رمضان

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن جيهان الشماشرجي، وفقًا لتصريحاتها تلفزيونية سابقة لها:

من هي جيهان الشماشرجي؟

وُلدت الفنانة جيهان الشماشرجي في 29 مايو عام 1986.

مسقط رأسها الإسكندرية

لها أصول أجنبية، إذ إن والدها من أصول تركية جورجية ووالدتها مصرية.

درست بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

عملت مصممة جرافيك، ثم اتجهت لتعلم تشكيل المعادن والمجوهرات .

خطت أولى خطواتها بمجال الفن عن طريق الصدفة، خلال مسلسل «لعبة النسيان» مع دينا الشربيني عام 2020.

شاركت في العديد من الأعمال الدرامية وعلى رأسها نمرة 2 عام 2020، وحكايات بنات عام 2020، وحلوة الدنيا سكر عام 2022، ومسلسل حكايات جروب العائلة عام 2023، وكامل العدد.

شاركت مؤخرًا في فيلم رحلة 404، وفيلم أنف و3 عيون.

شاركت هذا الموسم الدرامي 2024، في شهر رمضان بـ 3 أعمال مختلفة، وهي الحشاشين، جودر، وكامل العدد +1.