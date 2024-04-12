استشاري باطنة: مؤتمر لشبونة ذكر اسم مصر 90 مرة لقضائها على فيروس سي

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الباطنة والكبد، إنَّ مصر نجحت بشكل غير مسبوق لعمل خريطة طبية وتوفير علاج فيروس «سي»، وذلك تعليقاً على تصريحات منظمة الصحة العالمية التي أشادت بتجربة مصر في القضاء على «فيروس سي» بمؤتمر لشبونة.

ذكر اسم مصر 90 مرة

وأضاف «منيسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «اسم مصر ذكر 90 مرة بتقرير لشبونة، بعد نجاحها منقطع النظير في محاربة التهاب الكبد الوبائي، والنجاح في محاربته كان يقتضي وجود عزيمة واضحة على الأرض».

وتابع: «مشاكل غير مسبوقة ومضاعفات خطيرة لـ فيروس سي والعلاجات العالمية نسب نجاحها في المساعدة على الشفاء من هذا المرض كانت بسيطة، ولكن بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الواضحة لها التي تبنت خطة للعلاج واستهدفت القضاء على هذا الوباء، لتنجح في محاربته وتشيد بالجهود مؤسسات عالمية».