شباب بلوزداد يواجه ترجي مستغانم في ربع نهائي كأس الجزائر اليوم

يلتقي فريق شباب بلوزداد «السياربي أو ابناء لعقيبة»، نظيره ترجي مستغانم «متصدر القسم الثاني هواة»، على ملعب «الشهيد حملاوي محمد» بقسنطينة في ربع نهائي لبطولة كأس الجزائري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق شباب بلوزداد، إلى الدور ربع نهائي لبطولة كأس الجزائري، بفوزه على نظيره أولمبيك أكبو بنتيجة 2-0، على ملعب «5 جويلية (يوليو) 1962» في دور الـ16 من بطولة كأس الجزائر.

ترجي مستغانم يطيح بنصر حسين داي

وفي المقابل، أطاح ترجي مستغانم«الحواتة» بنظيره نصر حسين داي من دور الـ16 في بطولة كأس الجزائر بضربات الترجيح بنتيجة 13-12 أثر تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله في الوقت الأصلي وفي الأشواط الإضافية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الرائد فراج».