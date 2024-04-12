إذا كنت بدون خبرة.. كيف تتخطى أسئلة الإنترفيو للحصول على وظيفة؟

لطالما كانت العقبة الأولى في رحلة الشباب نحو البحث عن العمل هي مقابلة ما قبل العمل «الإنترفيو» التي تحدد مدى قدرتك على تقديم الإضافة للمكان المستهدف العمل به، لذلك هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها من أجل تخطي تلك العقبة، خاصة إذا كنت حديث التخرج أو لا تملك أي خبرة سابقة.. فكيف تتخطى الإنترفيو إذا كنت بدون خبرة؟

كيفية تخطي الإنترفيو إذا كنت بدون خبرة

لاشك أن عدم وجود خبرة سابقة في سوق العمل لا يمنعك من التطلع الدائم والمستمر خاصة في المجال الذي تهدف في اقتحامه والعمل به، لذلك الخطوة الأولى من أجل تخطى الإنترفيو بسهولة، إذ كنت حديث التخرج أو بدون خبرة سابقة هو قراءة كل ما يخص مجال العمل الذي تقدمت للحصول على فرصة عمل به، إلى جانب معرفتك الكاملة بالشركة وسياستها وأهدافها، بحسب صحيفة «indeed».

قبل مقابلتك، يمكنك البحث عن الشركة والوظيفة المحتملة لتتعرف عليها جيدًا، ويمكنك مراجعة الإعلان الخاص بالوظيفة لمعرفة نوع الموظف الذي تبحث عنه الشركة، وتدوين بعض نقاط الحوار حول الطرق التي تلبي توقعات الإعلان عن الوظيفة بالنسبة للمرشح المثالي.

يمكنك أيضًا البحث عن طبيعة تواجد الشركة عبر الإنترنت، من أجل الحصول على نظرة ثاقبة على بعض جهود الشركة ومبادراتها، ومن الضروي ملاحظة بعض التفاصيل التي تجدها عبر الإنترنت لاستخدامها في مقابلتك إذا سألك القائم بالمقابلة عن سبب رغبتك في العمل في شركته.

النقطة الأهم، تكمن في ضرورة البحث والاطلاع على الصناعة الخاصة بالشركة التي تتقدم للعمل بها، فعدم وجود خبرة لا يعني أنه لا يمكنك تعلم بعض الأشياء حول الصناعة التي تتقدم للعمل فيها.

ومن الأشياء التي يجب استهدافها أثناء عملية البحث هي توقعات الصناعة في الوقت الحالي ومعرفة حجم النمو أو التقلص للحصول على فكرة عن مدى المنافسة في سوق العمل.

ضرورة معرفة متوسط ​​الراتب الخاص بالوظيفة

متوسط ​​الراتب الخاص بتلك الصناعة والعاملين بها، من الأشياء الواجب معرفتها قبل المقابلة، إذ أن معرفة مقدار المال الذي يمكنك كسبه عند مستوى الدخول والمبلغ الذي يمكنك كسبه في المناصب العليا يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات مهنية أكثر استنارة.

والأهم من كل ذلك واجبات الوظيفة، فمعرفتها والموافقة عليها والاستعداد للقيام بها، تكون الخطوة الأهم في مقابلة العمل، والتي تحدد بشكل كبير مصيرك خلال الإنترفيو ، إلى جانب ذلك يمكنك أيضًا البحث عن وظائف تشبه الوظيفة التي تتقدم لها، إذ من الممكن أن يمنحك هذا أفكارًا لمزيد من الوظائف التي يمكنك التقدم لها أثناء تطورك المهني.

المظهر الخارجي مهم أثناء أداء الإنترفيو

سواء كنت تقابل الشخص الذي يجري معك المقابلة شخصيًا أو تستخدم اجتماعًا عبر الفيديو، يمكنك ارتداء ملابس احترافية لتعكس دوافعك أثناء المقابلة، هذه طريقة أخرى يمكنك من خلالها أن تظهر للقائم بالمقابلة أنك تريد المنصب ومهتم لأمره بشكل كبير ما ينعكس على مظهرك.

ومن أجل ارتداء الملابس المثالية للعمل، يمكن أيضًا البحث على ما يرتديه الآخرون في مكان العمل، ولكن عندما تكون في شك فإن ارتداء ملابس أكثر احترافية من اللازم أفضل من ارتداء ملابس غير رسمية.

الطريقة التي تتواصل بها لا تقل أهمية عن ما تقوله أثناء مقابلة العمل، لذلك عليك ممارسة مهارات التواصل غير اللفظي مثل التواصل البصري المباشر والابتسامة المنطقية وعدم استخدامها في غير محلها.

يمكنك أيضًا التدرب على التحدث بوضوح بنبرة صوت إيجابية لمساعدتك على التواصل بشكل أفضل أثناء مقابلة العمل، وهذا يُظهر للقائم بالمقابلة أنك واثق من مهاراتك، حتى عندما لا تكون لديك خبرة في الوظيفة.