شركة مصر للطيران تعلن حاجتها لشغل وظيفة جديدة.. ما الشروط؟

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، حاجة قطاع الأمن لشغل وظيفة ضابط أمن وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2024.

المؤهلات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

وحددت مصر للطيران عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2024 كالتالي:

- مؤهل عالي مناسب

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

الشروط العامة للمتقدمين لوظائف مصر للطيران 2024

وكشفت عن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من بين العاملين بالشركة والشركات التابعة لها بالقاهرة.

- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

- استيفاء مطالب التأهيل طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المطلوبة.

- تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بإدارة التعيينات وإنهاء الخدمة بالإدارة العامة لشئون التوظف بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران بالمبنى الإداري المصر للطيران المبنى الجنوبي الدور الأول فنجر (1) حجرة 7 حتى يوم 8 من شهر ابريل الجاري 2024 مستوفاة صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مقاس 64 بالإضافة إلى صورة من المستندات التالية:

- المؤهل الدراسي.

- كارت التعارف ID

- بطاقة الرقم القومي.