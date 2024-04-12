ضبط 15 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. أبرزها التحدث بالهاتف أثناء القيادة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15622 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

514 مخالفة السير بدون تراخيص.

14 دراجة نارية مخالفة.

9633 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

10 مخالفات موقف عشوائي.

401 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

3 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.