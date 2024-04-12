شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-4-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال ثالثا أيام العيد، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي بمختلف البنوك، وفقً آخر تحديثات لمواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.52 جنيه للشراء، و155 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 153.87 جنيه للشراء، 154.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 154.39 جنيه للشراء، 154.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 149.82 جنيه للشراء، 154.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 154.63 جنيه للشراء، 154.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.95 جنيه للشراء، 155.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 143.93 جنيه للشراء، 154.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 148.81 جنيه للشراء، 154.34 جنيه للبيع.