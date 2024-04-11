أسعار دخول الأهرامات والمزارات الأثرية للمصريين.. مركب الشمس بـ10 جنيهات

حدد المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أسعار دخول الأهرامات 2024، سواء للمصريين أو العرب أو الأجانب من غير المصريين، وأسعار الدخول للطلاب المصريين والطلاب الدارسين الأجانب.

أسعار دخول الأهرامات.. تبدأ من10 جنيهات

«الوطن» تقدم خدمة لقرائها، من خلال تقرير مُحدّث عن أسعار دخول الأهرامات، وجميع المقاصد والمزارات الأثرية بمنطقة الأهرامات لعام 2024 كما يلي:

- سعر دخول الأهرامات للأشخاص: 60 جنيها مصريًا ← (رسوم الدخول لمنطقة الأهرامات نفسها).

- سعر تذكرة الأهرامات للطلاب المصريين: 30 جنيها ← (رسوم الدخول لمنطقة الأهرامات نفسها).

- سعر تذكرة هرم خوفو من الداخل للأشخاص: 100 جنيه مصري.

- سعر تذكرة زيارة هرم خوفو من الداخل للطلاب: 50 جنيهًا مصريًا.

- أسعار تذكرة هرم خفرع العادية: 30 جنيهًا مصريًا .

- سعر دخول هرم خفرع للطلاب: 10 جنيهات مصرية.

أسعار دخول الأهرامات للمصريين

- سعر تذكرة دخول الأهرامات للمصريين للأشخاص لدخول هرم منكاورع: 30 جنيهًا مصريًا .

- أسعار تذاكر هرم منكاورع للطلاب: 10 جنيهات مصرية.

- سعر تذكره مقبرة مر إس عنخ للزائر العادي 20 جنيهًا وللطلاب 5 جنيهات مصرية.

- أسعار الدخول الى هرم منقرع غير محددة حتى الآن بسبب اغلاق الهرم نتيجة الصيانة.

- سعر تذكرة مركب الشمس 10 جنيهات.

- سعر تذكرة أبو الهول للمصريين والعرب 100 جنيه.

- سعر تذكرة مركب الشمس للطلاب 5 جنيهات.