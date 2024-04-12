أماكن داخل منزلك يجب رش المعطر بها.. تخلصي من روائحها الكريهة

رش المعطر من الأمور المفضلة لربات البيوت خاصة بعد الانتهاء من مهام تنظيف المنزل، وذلك لإضفاء لمسات سحرية من النظافة والشعور بالراحة النفسية والانتعاش داخل المكان، وعادة ما يتم استخدام بخاخات الرش ووضعها داخل الغرف، حتى يتم تجديد الرائحة بصورة مستمرة.

أماكن يفضل رش المعطر بها

ويفضل عند رش المعطر داخل المنزل، التعرف على الأماكن الصحيحة لاستخدامه حتى تحصلين على رائحة منعشة في مكانها الصحيح.

وخلال السطور التالية، نوضح أبرز المناطق المنزلية التي يجب رش المعطر بها، حسب ما ذكر موقع «scentaustraliahome» العالمي.

النوافذ والستائر

من المهم رش المعطر على نوافذ وستائر المنزل، حيث ستساعد هذه الخطوة على الشعور بتجديد منزلك، كما أنه سيساعد أيضًا على إخفاء الروائح غير المرغوب بها اليومية.

الوسائد والسرائر

يفضل أيضًا رش المعطر على الوسائد والسرائر والأغطية الخاصة بها، لمنع ظهور أي روائح غير مرغوب بها في الظهور بتلك الأماكن.

المناشف والمفارش

تعد المناشف القطنية تربة خصبة لظهور الروائح الكريهة لاستخدامها وتركها تجف داخل الحمام دون تهوية، لذا ينصح الخبراء برش المعطرات داخل دورة المياه حتى تصل الرائحة المنعشة للمناشف بعد استخدامها.

سلة المهملات

أحد الأماكن الأساسية داخل المنزل لرش المعطر هو استخدامه داخل سلة القمامة حتى تصبح رائحتها منعشة، والعمل على إخفاء ظهور أي روائح كريهة داخلها قد تظهر مع مرور الوقت.

فقط قومي برش الجزء الداخلي من سلة المهملات باستخدام المعطر المناسب ولا تقلقي بشأن ظهور أي روائح كريهة، كما ستسهل هذه الخطوة من قضاء بعض الوقت في تنظيف سلة المهملات وستصبح رائحتها نظيفة لوقت طويل.