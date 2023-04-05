روائح «كحك العيد» تفوح في مخابز الشرقية.. الكيلو يبدأ بـ40 جنيها «صور»

مر نصف شهر رمضان المبارك، وبدأت الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، بتجهيز الكحك والبسكويت والبيتيفور، البعض يفضل شراءه جاهزا من المحلات، فيما يميل البعض الآخر لصنعه وتسويته في المنزل أو تسويته في المخابز، وتشهد الأفران إقبالا من الزبائن لعمل كحك وبسكويت العيد، والكيلو يبدأ من 40 جنيها.

ورصدت بوابة «الوطن» شوارع بعض القرى بمحافظة الشرقية، وفرحة المواطنين بكحك وبسكويت العيد، ومدى استعداداتهم لعيد الفطر، لتجد إقبالا من بعض الأسر على المخابز لصناعة الكحك والبسكويت، فضلا عن انتشار الأطفال حول السيدات والصنايعية الذين يصنعون الكحك والبسكويت لعيد فطر 2023، والبهجة تكسو ملامحهم.

في أحد مخابز قرى محافظة الشرقية قال الخباز رمضان محمد إنه اعتاد في كل عام منذ منتصف شهر رمضان استقبال السيدات لعمل الكحك والبسكويت والبيتيفور، لافتا إلى أن بعضهن قد تصنعه في منازلهن وتتم تسويته في الفرن الإفرنجي: «فيه ستات بيوت بيعملوا كحك وبسكويت في البيت وكل مخبوزاتهم، ويسووا في الفرن الكهرباء عندنا، ودا أريح لهم، وفيه ستات بتحب تسوية البيت».

أضاف: «الإقبال متوسط على عمل الكحك والبسكويت في الفرن، وكنا بدأنا عمل الكحك والبسكويت في ثاني أسبوع من رمضان 2023، ومن الممكن زيادة الإقبال مع اقتراب عيد الفطر، وسعر كيلو البسكويت والكحك يبدأ من 40 جنيها، الست بتجيب الزيت والسمن ولوازمها، وأنا باخد قيمة الدقيق والمصنعية».

ويشير رمضان محمد إلى أن أسعار الكحك والبسكويت والمخبوزات في الفرن الإفرنجي خاصته، تبدأ من 45 جنيها للكيلو.

أسعار كحك وبسكويت العيد بمخابز الشرقية

سعر كيلو بسكويت موزة نشادر 45 جنيها.

سعر كيلو بسكويت مشط عريض 45 جنيها.

سعر كيلو كحك سادة 40 جنيها «سعر الدقيق والمصنعية، والسمن توفره السيدة».

سعر كيلو كحك سادة 100 جنيه.

سعر كيلو كحك محشي عجوة وملبن 105 جنيهات.

سعر كيلو بيتيفور أو غريبة 170 جنيها.

وتشهد شوارع الشرقية استعدادات الأهالي لعيد الفطر المبارك إذ تفترش السيدات ساحات المخابز والأفران الإفرنجية والتزاحم لأجل تجهيز الكحك والبسكويت بالمخابز بالشرقية، وهي فطرة العيد من بسكويت وكحك وبيتيفور وغيرها من حلوى العيد.