تخلصي من روائح الثلاجة الكريهة قبل العيد.. نظافة وتعطير بأقل تكلفة

يعد التخلص من روائح الثلاجة الكريهة من المهام المنزلية التي تؤرق جميع ربات البيوت، ولا تتمكن السيدة من تنظيفها وتعقيمها في بعض الأحيان فتتراكم بعض الروائح المنبعثة التي تسبب ضررا للأطعمة ومضايقة الجميع، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام للمطبخ، لأن رائحتها جزء مهم من نظافة المنزل.

وإليك وصفة سحرية للتخلص من روائح الثلاجة بسهولة دون أي تعب أو تكاليف، خلال دقائق قليلة وبمكونات طبيعية في المنزل، بحسب موقع «architectural digest».

وحال كنتِ لديك أي حساسية من استخدام المنظفات، فإن وضع القهوة أو استخدام شرائح الليمون هما الحلين المناسبين لكِ، حتى لا تستغرقِ وقتا في التخلص من رائحتها وتري نتائج فورية دون استخدام منظفات عالية التكلفة.

المكونات التي تساعدك على التخلص من روائح الثلاجة

ماء

خل أبيض

قماشة نظيق

شرائح ليمون

قهوة

نعناع

طريقة تنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة

- الخطوة الأولى: تأكدي من فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة، وقومي بإخراج الطعام والمأكولات والمياه وجميع محتوياتها، وفي إناء عميق ضعي ماء دافئ مع خل، وأمسحي الثلاجة، وبعد تجفيفها قومي بإعادة تشغيلها مرة أخرى، وبعد مرور نصف ساعة عيدي الأطعمة وهي مغطأة داخل الثلاجة، حتى لا تتسبب ذلك في روائح كريهة في الثلاجة.

- الخطوة الثانية: ولتعطير الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة بوضخ كمية من القهوة في بولة داخل الثلاجة في ركن لأن رائحتها سريعة الانتشار وستعطرها، أو يمكنك استخدام شرائح الليمون في بولة بها ماء، وسيعمل الخليط على تعطير الثلاجة بسهولة، كما يمكنكِ وضع ورق نعناع فريش في طبق داخل الثلاجة.