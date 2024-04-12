أحمد العوضي يعلن الفائزين في مسابقة مسلسل حق عرب لايف (فيديو)

لا يزال نجاح مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي خاص به السباق الرمضانى من خلال شخصية عرب السويركي في أولي بطولاته المطلقة بالدراما الرمضانية، يحظى بتفاعل كبير من الجمهور سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو محرك البحث جوجل والمقاهي والمنازل.

وأوفى الفنان أحمد العوضي بوعوده للجمهور، بتوزيع جوائز مالية من خلال مسابقاته عن حلقات مسلسله حق عرب، وكانت المسابقة الأخيرة تتضمن 20 فائزًا، وحرصًا على المصداقية، قام العوضي باختيار الفائزين من خلال اختيار عشوائي عبر بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي استمر لنحو أكثر من ساعة زمنية، وتفاعل خلالها عدد كبير من الجمهور.

واعتمد مسلسل حق عرب على التيمة الشعبية المليئة بالصراعات بين أبطاله من خلال حبكة درامية مميزة طوال الـ30 حلقة تمكنت من التفاف الجمهور حول المسلسل، وانتهت أحداثه بنهاية سعيدة من خلال زواج عرب السويركي الذي جسده الفنان أحمد العوضي من أنغام التي جسدتها الفنانة كارولين عزمي، بعد أن قضى القدر كلمته وتم تصفية حساباته مع كل من أذوه سواء بالقتل أو السجن.

شارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، رياض الخولي، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.