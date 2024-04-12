مترميش البلح.. طريقة تحضير البسبوسة بالتمر بدون سمنة وسكر

بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل يكون هناك فائض من التمور في بعض البيوت، ومع رغبة الأبناء في تناول حلوى جديدة غير تقليدية تبحث الأمهات عن وصفة غير متوقعة للحلويات، أبرزها البسبوسة بالتمر اللذيذة بدون سكر أو سمنة في 10 دقائق، وفق موقع «arabic food» المتخصص في الحلويات الشرقية.

المكوّنات

ستحتاجين المقادير التالية عند تحضير البسبوسة بالتمر:

كوب تمر معجون

كوب ماء دافئ

كوب سميد

1/3 كوب حليب بودر

1/4 كوب سكر أو 3 ملاعق عسل

1/4 كوب زيت

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر

حليب مكثف محلى

طريقة التحضير:

لعمل البسبوسه بالتمر خذي كوب تمر معجون ثم ضعي عليه كوب ماء دافئ حتى يذوب التمر ثم ضيفي كوب سميد، العسل 3/1 كوب حليب بودر، ملعقه بيكنج باودر وربع كوب زيت، ثم تخلط كل المكونات مع بعض.

ثم بعد ذلك ادهني الصينية بزيت ورشي عليها سميد.

يصب خليط البسبوسة في الصينية وتوضع على رف الفرن من تحت لمدة 25 دقيقة أو حسب قوة الفرن وبعدها من فوق 5 دقائق.

اخرجي البسبوسة من الفرن بعد كمال النضج وضعي عليها حليب مكثف محلى، ثم غطيها حتى تتشرب البسبوسة الحليب، وحسب الرغبة تزين باللوز أو جوز الهند و أي شيء متاح.

مكونات البسبوسة بدون سكر:

4/3 كوب من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان عسل أبيض أو جلوكوز.

كوب وربع زبادي قليل الدسم.

2 كوب من السميد.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة ونصف ملح.

كوب من جوز الهند الناعم.

وللشربات:

- كوب من شراب الفركتوز

- نصف كوب من الماء

- عصير ليمونة.

خطوات تحضير البسبوسة بدون سكر