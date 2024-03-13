طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن.. بأقل التكاليف زي الجاهزة

البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية التي يحرص كثيرون على تناولها خلال شهر رمضان الكريم للاستمتاع بطعمها اللذيذ، ولكونها واحدة من الأطعمة التي تكون سببًا في جمع أفراد الأسرة بالكامل وعيش أوقاتًا سعيدة؛ وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم 2024، ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن، مع الإشارة إلى المكونات والمقادير التي تحتاجها ربة الأسرة في تحضير البسبوسة.

عمل البسبوسة للشيف حسن

ويمكن لكل محبي الحلويات الشرقية والراغبين في معرفة طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن لضمها إلى لمة العائلة بعد تناول الإفطار في شهر رمضان الكريم وعيش أوقاتتا سعيدة، إتباع مجموعة من الخطوات، تبدأ بمعرفة المكونات والمقادير التي يحتاجها عمل البسبوسة حسب توضيح الشيف حسن، الذي يعتبر واحدًا من الشيفات المفضلين لكثير من السيدات لسهولة وصفاته وسرعة تحضيرها.

وفي إطار توضيح طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن، يمكن الإشارة إلى أن المقادير التي ستحتاجها ربة الأسرة لعمل البسبوسة خلال شهر رمضان الكريم وضمها إلى قائمة الحلويات الشرقية، تتمثل في الآتي:

مقادير عمل البسبوسة

- 3 أكواب كبار من دقيق السميد السايب للبسوسة.

- 2 ملعقة جوز هند.

- ذرة بيكينج بودر.

- ¾ كوب كبير من الحليب.

- ¾ كوب سمن.

- ¾ كوب سكر

- ½ كوب عسل سميك مثل شربات الكنافة.

طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن

وبعد معرفة المقادير اللازمة لعمل البسبوسة كما يحضرها الشيف حسن، يمكن توضيح طريقة استخدام هذه المقادير لـ تحضير البسبوسة كما تُباع في المحلات وبالطعم المميز نفسه، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- تحضير الصينية:

- ادهنِ صينية مقاس 28 سم بالسمنة.

ضعِ الصينية في الثلاجة حتى يتجمد السمن على الأطراف والجوانب.

2- خلط المكونات الجافة:

اخلطِ السميد وجوز الهند (اختياري) مع البيكنج بودر.

3- خلط المكونات السائلة:

- اخلطِ الحليب والسمن والسكر والشربات في وعاء منفصل.

- قلبِ الخليط جيدًا حتى يمتزج.

4- تسخين الخليط السائل:

- ارفعِ الخليط على نار هادئة.

- قلبِ الخليط باستمرار باستخدام مضرب البيض اليدوي حتى يصبح دافئًا فقط، دون أن يسخن.

5- دمج المكونات:

- أضفِ خليط السميد إلى خليط الحليب الدافئ.

- قلبِ المكونات باستخدام سباتيولا حتى تندمج تمامًا.

6- ضبط القوام:

- أضفِ قطرات من الماء أثناء التقليب للحصول على قوام رملي مميز للبسبوسة.

7- فرد العجين:

- رشي ملعقة من الطحين في الصينية المدهونة بالسمن.

- وزعي عجين البسبوسة فوقه.

8- تشكيل البسبوسة:

- بللي أصابعك بالماء، ثم سوّ وجه البسبوسة.

- اضغطي عليها برفق لإخراج الهواء.

9- الخبز:

- اخبزي البسبوسة في فرن محمّى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.