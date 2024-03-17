حلو سهل ومتوفر في بيتك.. طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة

تقع الأمهات كل يوم في حيرة، بين تحضير وجبة الإفطار والحلويات بعدها، لتسعد أسرتها بعد وقت الصيام الذي استمر ساعات طويلة، لذا تحرص على إعداد طبق حلوى سهل وسريع، والأهم أن تكون مكوناته موجودة في مطبخها، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة شهية ولذيذة لطريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها على «سي بي سي».

إليكِ الخطوات اللازمة لعمل البسبوسة بالشوكولاتة

المكونات:-

3 بيضات

رشة فانيلا

1 فنجان زيت

1 ملعقة كبيرة نسكافيه

1 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر

1 علبة قشطة

بنفس علبة القشطة قيسي:-

واحد ونصف علبة سميد

نصف علبة جوز الهند

1 علبة سكر

طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة

- الخطوة الأولى: لعمل البسبوسة بالشوكولاتة بمكونات اقتصادية، اخلطي المكونات الجافة السميد والكاكو والسكر والنسكافية وجوز الهند وقلبيه جيدًا.

- الخطوة الثانية: أضيفي إلى الخليط الزيت بدرجة حرارة الغرفة وتفرك بأطراف الأصابع لتختلط جيدا بالسميد.

- الخطوة الثالثة: أضيفي الزبادي والبيكنج بودر لسميد البسبوسة والزيت قلب حتى تحصلي على خليط متجانس.

- الخطوة الرابعة: ادهني الصينية الخاصة بالبسبوسة بالزبدة أو الزيت حسب رغبتك، وافردي عجينة البسبوسة بالشوكولاتة بيدك.

- الخطوة الأخيرة: استخدمي السكين لتزيينها بأي نوع مكسرات، وقومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مسبقًا، واخبزي البسبوسة بالشوكولاتة في الفرن لمدة 35 دقيقة، وضعيها تحت الشواية حتى تأخذ لونا ذهبيا، وفي النهاية يصب عليها الشربات الساخن ليغطيها.