بالأرقام.. «شقو» يحقق أعلى إيراد يومي لفيلم مصري في موسم عيد الفطر

حقق فيلم «شقو» أعلى إيراد يومي لفيلم مصري في تاريخ السينما ضمن موسم عيد الفطر، حيث تخطت إجمالي إيرادته مبلغ 17 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه فى وقفة عيد الفطر الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «شقو»

وتحت قيادة المخرج كريم السبكي، جمع عدد من الأبطال منهم عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان أحمد فهمي، والعمل من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري.

إجمالي إيرادات فيلم «شقو»

وحقق فيلم شقو حقق ليله وقفه عيد الفطر المبارك مليون و200 ألف جنيه، وأول أيام عيد الفطر المبارك 7 ملايين جنيه، وثاني أيام عيد الفطر أمس 9 ملايين و800 ألف جنيه.