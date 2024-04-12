أمينة خليل عن فيلم «شقو»: «كنت خايفة في الأول.. وتحديت نفسي بالرقص»

قالت الفنانة أمينة خليل، إن مشاركتها في فيلم «شقو» بمثابة تغيير في جلدها ونوعية الأدوار الفنية التي قدمتها الفترة الماضية، لافتة إلى أنها تعشق التحدي وتقديم أدوار مختلفة عليها، لكن مع فيلم «شقو» اختلف الأمر تمامًا، حيث كانت تخشى تقديم دورها في الفيلم منذ قراءة السيناريو.

أمينة خليل: وضعت ثقتي فى المخرج كريم السبكي

وذكرت أمينة خليل لـ«الوطن»، أنها تحمست لثقة المخرج كريم السبكي بها، ورؤيته في التنوع وجذب الجمهور لأدوار جديدة عليها تمامًا، مضيفة أنها تدربت على الرقص الشرقي، واستعانت في ذلك بأكثر من راقصة مصرية، وبعدها شعرت بالسعادة لقدرتها على الاختلاف.

وأشارت إلى أنها بدأت الفيلم منذ عام 2022 حيث أجرت «بروفات الترابيزة»، وتم الانتهاء من تصويره منذ عام، مؤكدة استمتاعها بكواليس التصوير مع صديقها ورفيقها في عدة أعمال ناجحة الفنان محمد ممدوح، إلى جانب الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني.

إيرادات أفلام عيد الفطر

وتمكن فيلم «شقو» من السيطرة على شباك التذاكر فى موسم أفلام عيد الفطر 2024، من خلال تحقيق أعلى إيراد يومي، إذ تصدر إجمالي الإيرادات بإجمالي 17 مليونا و853 ألف جنيه في 3 أيام منذ طرحه بالسينمات يوم وقفة عيد الفطر.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، ويسرا، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.