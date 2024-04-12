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دراما المتحدة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات.. استعدادات وتجهيزات

كتب:

أحمد أبوضيف
04:51 م | الجمعة 12 أبريل 2024
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

يترقب مايقرب من 3.5 مليون طالبة وطالبة بمختلف المحافظات الكشف عن الجداول والاستعدادات النهائية لموعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات و المعاهد المختلفة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما أوضحه عدد من رؤساء الجامعات المختلفة في تصريحاتهم لـ«الوطن»، مؤكدين أنه بدءاً من الشهر المقبل تجري الكليات المختلفة استعداداتها للامتحانات لنهاية العام الدراسي الجاري، التي من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو وبما يتوافق مع لوائح العمل للكليات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمعاهد خلال شهري يونيو و يوليو 

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، انتظام الدراسة في الكليات الاثنين المقبل، لافتا إلى أن امتحانات نهاية العام الجامعي ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنه بدءاً  من الشهر المقبل سيتم التجهيز لامتحانات نهاية العام دون تأجيل أو ترحيل، وكذلك التأكيد على البدء في تجهيز الجداول و الانتهاء  من كافة المقررات الدراسية في المواعيد المحددة، لافتا إلى أن المجلس حدد موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات و المعاهد ولا تتغير فيها.

حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمعاهد

ومن جهته قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن امتحانات للترم الثاني ستجرى خلال شهري يونيو ويوليو، منوها إلى أنها ستكون على ماتمت دراسته من مناهج دراسة وأنه لا تعديل أو تخفيف في الخريطة الدراسية بمختلف الكليات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.