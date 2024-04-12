«التعليم»: الجامعات الأهلية والخاصة تستعد لتنسيق 2024 الشهر المقبل

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الاستعدادات لأعمال القبول بمختلف الكليات سواء في الجامعات الخاصة أو الأهلية ستبدأ مع مطلع الشهر المقبل، موضحة أن أعمال التنسيق والقبول للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية سيتم العمل بها، وسيفتح باب سحب استمارات التقدم خلال شهر يونيو المقبل، منوهاً إلى أن الاجتماع المقبل للجامعات الخاصة سيحدد الحد الأدنى والأقصى للقبول.

الجامعات الخاصة والأهلية لم تكشف عن مصروفاتها الدراسية

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات الخاصة والأهلية لم تكشف بعد حتى الآن عن مصروفاتها الدراسية للعام الجامعي الجديد، وأن ملامح الزيادة أو التثبيت أو الخفض لقيمة المصروفات لم تتضح حتى الآن، منوهة إلى أن الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية والقبول متوقف على العرض والطلب لتلك الجامعات وكذلك سمعتها الأكاديمية ومكانتها العلمية.

وأوضحت المصادر أن جميع الجامعات الخاصة الموجودة داخل مصر معتمدة شهادتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وأنه يمكن للطلاب الاطلاع على أسماء وبيانات الجامعات المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.