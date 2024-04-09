مقدار زكاة الفطر بالكيلو في ليبيا.. وهل تجوز لأهل غزة؟

تستطلع دار الإفتاء الليبية هلال شهر شوال اليوم الثلاثاء لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ويبحث الكثيرون عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو في ليبيا من أجل إخراجها، إذ أكدت الإفتاء الليبية أن زكاةَ الفطرِ واجبةٌ، فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على كلّ مسلمٍ قادرٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، ويجبُ على المسلم إخراجُها عن نفسِه، وعن كلّ مَن تجبُ عليه نفقتُه.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في ليبيا

وبخصوص مقدار زكاة الفطر بالكيلو في ليبيا، أعلنت الافتاء الليبية أن زكاة الفطر مِن غالبِ قوتِ البلدِ، في شهرِ رمضانَ؛ مؤكدة أن زكاة الفطر تعتبر طهرةً للصائمِ، ومواساةً للفقير، وتعطى لفقراء أهل البلد، وهي صاعٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومقدارُه مِن القمحِ 2.25 كيلوجرام، ومِن الأرُزّ 2 كيلوجرام عن الشخصِ الواحدِ.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في ليبيا

وأشارت دار الافتاء الليبية إلى أن بعض أهلِ العلم أجاز إخراجَ زكاةِ الفطر نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ، منهم عمرُ بنُ عبد العزيز وأبوحنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية رحمهم الله جميعًا، وهو قول متأخري المالكية، وقيمتها نقدًا لهذا العام 8 دنانير ليبية.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في ليبيا ووقت اخراجها

كشفت دار الافتاء الليبية عن موعد ووقتُ إخراج زكاة الفطر في ليبيا مؤكدة أنها قبلَ صلاةِ العيدِ، ومن أخرجها بعد الصلاة في يوم العيد أجزأته مع نقصان الأجر، ويجوزُ إخراجُها قبل العيدِ بيومين أو ثلاثة.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر لأهل غزة؟

وأفتت دار الافتاء الليبية أنه لا يجوز إرسال أموال زكاة الفطر لغزة، مشيرة أن زكاة الفطر تدفع إلى فقراء أهل البلد الذين شرعت زكاة الفطر لإغنائهم، أما أهل غزة فينصرون بغير زكاة الفطر من زكاة الأموال وغيرها من المواساة وفضل الأموال الأخرى.